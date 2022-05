In estate Carlo Ancelotti è tornato per la seconda volta al Real Madrid riuscendo, alla prima stagione, a vincere per la prima volta la Liga spagnola. Con questo trionfo, l'allenatore italiano è diventato il primo a vincere tutti i top 5 campionati europei. Ma Ancelotti è il Re di Champions e, dopo aver alzato già tre volte questa coppa, vuole regalarsi il poker con i blancos. I sogni da realizzare sono ancora tanti, ma per la prima volta l'allenatore ex Milan ha parlato anche di futuro e di un possibile ritiro: "Dopo l'avventura al Real Madrid, probabilmente, potrei smettere – le sue parole in una lunga intervista a Prime Video – Se il club mi tiene qui per dieci anni, allora allenerò per altri dieci anni. Poi mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie e fare tante cose che ho tralasciato e che invece mi piacerebbe fare. Vorrei andare in tanti posti in cui non sono mai stato, tipo in Australia o a Rio de Janeiro, oppure vorrei andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare".