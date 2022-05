Guardiola: "Servirà un'altra grande prestazione"

L'allenatore spagnolo alla vigilia della semifinale al Bernabeu: "L'andata fa parte del passato, sappiamo che per eliminare il Real bisogna far bene anche al ritorno. Ammiro Ancelotti, ha svolto un lavoro incredibile" Condividi

"L'andata fa parte del passato". È un chiaro messaggio quello lanciato da Pep Guardiola alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Secondo l'allenatore del Manchester City, nonostante la vittoria per 4-3 all'andata all'Etihad, servirà un'altra grande prestazione al Bernabeu per guadagnare l'accesso in finale: "Nel bene o nel male abbiamo sempre saputo che ci sarebbero state due partite e per eliminare il Real Madrid devi fare bene in entrambe - spiega Guardiola in conferenza stampa - L'andata è stata una bella partita ed eravamo contenti. Potevamo ottenere un risultato migliore, ma anche peggiore. Siamo due buone squadre, l'abbiamo già visto. Loro sono i campioni di Spagna, noi stiamo cercando di diventare campioni in Inghilterra". Proprio parlando del titolo vinto dal Real Madrid, Guardiola ha speso parole d'elogio per Ancelotti: "Lo ammiro. È stato in tutto il mondo, in grandi squadre e in grandi Paesi con tradizione calcistica. Ha svolto sempre un lavoro incredibile. Lui è un tipo calmo che controlla perfettamente le sue emozioni".

"Sappiamo come gestire la pressione" leggi anche Ancelotti: "Dopo il Real Madrid potrei smettere" Intanto per Guardiola arriva una buona notizia dall'infermeria. Se da una parte non recupera Stones, dall'altra c'è il ritorno di Walker: "Si è allenato e viaggerà con noi - spiega - Vedremo come si sveglierà mercoledì, c'è anche Cancelo che sta giocando molto bene. Sono felice che sia tornato, cercherà di esserci". L'allenatore, infine, si è soffermato sull'aspetto mentale visto il ruolo di favorita del City: "Negli ultimi anni siamo stati spesso a questo punto e abbiamo fatto bene, sappiamo come gestire la pressione. I ragazzi sanno che dobbiamo fare del nostro meglio per raggiungere la seconda finale consecutiva".

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA Benzema a -3 da CR7, è caccia al record storico Benzema insegue il primato: nella sua super stagione il francese è a quota 14 gol in Champions League, ne mancano 'soltanto' tre per eguagliare un primato storico che resiste da sette anni. E chi ne ha fatti di più in una singola edizione nella sola fase ad eliminazione diretta? Tripletta dopo tripletta, Karim è già a quota 9 (ma non è record neanche qui!) ANCELOTTI: 'DOPO IL REAL POTREI SMETTERE' KARIM THE DREAM - Una macchina da gol, 42 reti in stagione in 42 partite giocate. In Champions un exploit dopo l'altro. La sua scansione di partite è mozzafiato. Totale (per ora) di 14 gol, 9 nella fase a eliminazione diretta Inter-Real: no gol

Real-Sheriff: gol

Shakhtar-Real: gol

Real-Shakhtar: 2 gol

Sheriff-Real: gol

Real-Inter: infortunato Fase a eliminazione diretta: Psg-Real: no gol

Real-Psg: 3 gol

Chelsea-Real: 3 gol

Real-Chelsea: gol

Man City-Real: 2 gol Fase a eliminazione diretta: LA CLASSIFICA - Ecco i migliori marcatori della Champions League (dal 1992-93 ad oggi) nella singola edizione. Attenzione: non abbiamo considerato solo i vincitori della classifica marcatori, ma anche chi ha segnato tanto pur finendo secondo tra i capocannonieri di quella stagione. Sono 31 le volte in cui un giocatore ha segnato almeno 10 gol (dove ci sono 16 giocatori appaiati alla posizione numero 14) 14) 10 gol in una singola edizione della Champions HAALAND (Dortmund) 2020-21

HAALAND (Salisburgo) 2019-20

(Salisburgo) 2019-20 SALAH (Liverpool) 2017-18

(Liverpool) 2017-18 FIRMINO (Liverpool) 2017-18

(Liverpool) 2017-18 MANÉ (Liverpool) 2017-18

(Liverpool) 2017-18 NEYMAR (Barça) 2014-15

MESSI (Barça) 2014-15

RONALDO (Real) 2014-15

IBRA (Psg) 2013-14

(Psg) 2013-14 LEWANDOWSKI (Dortmund) 2012-13

(Dortmund) 2012-13 RONALDO (Real) 2011-12

(Real) 2011-12 KAKÀ (Milan) 2006-07

INZAGHI (Milan) 2002-03

(Milan) 2002-03 VAN NISTELROOY (Man United) 2001-02

JARDEL (Porto) 1999-00

RIVALDO (Barça) 1999-00

RAUL (Real) 1999-00

DEL PIERO (Juve) 1997-98

* sottolineati quelli che hanno vinto la classifica marcatori