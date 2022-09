Il Milan torna in Champions League da campione d'Italia e vuole migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. La squadra di Pioli è ospite del Salisburgo. Un solo cambio rispetto al derby: gioca Saelemaekers e non Messias. Confermato De Ketelaere, c'è Giroud. Jaissle si affida alla sua punta di diamante Fernando. Diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD