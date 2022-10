A San Siro i nerazzurri ospitano il Barcellona per una partita già cruciale per il cammino in Champions. Inzaghi sceglie Correa come partner d'attacco di Lautaro; in porta torna Onana. Xavi schiera il tridente composto da Raphinha, Lewandowski e Dembelé. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

AJAX-NAPOLI LIVE