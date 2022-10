Dopo la doppia sconfitta contro il Chelsea, il Milan si rituffa in Champions. A Zagabria è sfida alla Dinamo. Pioli sceglie De Ketelaere sulla trequarti (Diaz in panchina). In difesa c'è Gabbia con Kjaer. Gioca Rebic. Giroud terminale offensivo. Cacic con la coppia d'attacco Petkovic-Orsic. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

IL MILAN AGLI OTTAVI SE... - I RISULTATI LIVE - BENFICA-JUVE LIVE