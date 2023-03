Con il successo dell'andata in Belgio il Benfica ha messo in discesa la qualificazione verso i quarti di Champions League. Al Da Luz al Bruges serve un'impresa per passare il turno. Joao Mario alle spalle di Gonçalo Ramos tra i portoghesi: subito in gol l'ex Inter, ma il compagno era partito in fuorigioco e il Var ha annullato. Yaremchuk titolare in attacco per i belgi. Diretta su Sky Sport 253 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD