Dopo la sconfitta al Signal Iduna Park, il Chelsea affronta a Stamford Bridge per la prima volta nella sua storia il Borussia Dortmund. Squadra di Potter a trazione anteriore con Sterling, Havertz e Joao Felix. Cucurella in difesa. Terzic risponde con Haller unica punta. La gara inizierà con 10 minuti ritardo perché il Dortmund è arrivato tardi allo stadio causa traffico. Diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 251 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD