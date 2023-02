Lipsia-Manchester City, le probabili formazioni della partita di Champions League

Dubbio in difesa per Rose tra Raum e Halstenberg, mentre André Silva guiderà l'attacco con Szoboszlai, Forsberg e Werner alle sue spalle. Guardiola deve fare a meno di De Bruyne e Laporte, rimasti a Manchester come Stones.

Si chiude in Germania l'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Lipsia che ospita il Manchester City, match in programma mercoledì ore 21, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Quella tra tedeschi e inglesi è una sfida che torna dopo appena una stagione: era la fase a gironi 2021-2022, quando il City vinse 6-3 a Manchester e perse 2-1 in Germania. Stavolta, però, c'è in palio un posto nei quarti di finale. La squadra di Guardiola è reduce dal pareggio contro il Nottingham; il Lipsia, invece, viene dal 3-0 contro il Wolfsburg.

Ballottaggio tra Raum e Halstenberg Un solo dubbio di formazione per Marco Rose nel consueto 4-2-3-1. Il ballottaggio riguarda il ruolo di terzino sinistro con Raum in vantaggio su Halstenberg. Per il Lipsia pesano i problemi fisici di Nkunku che non è al top della condizione dopo lo stop per infortunio di 3 mesi. Per questo motivo Rose dovrebbe confermare Szoboszlai, Forsberg e Werner a supporto di André Silva, già autore di tre gol e tre assist in questa edizione della Champions League. Ancora assente Dani Olmo.

LIPSIA (4-2-3-1) la probabile formazione: Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva. All.: Rose

Guardiola senza De Bruyne e Laporte Tra i citizen pesa l'assenza di Kevin De Bruyne, rimasto a Manchester così come Laporte. Dopo l'esperimento della difesa a tre, Guardiola dovrebbe tornare al 4-3-3 con Akanji che dovrebbe affiancare Dias al centro della difesa. A centrocampo è ballottaggio per il sostituto di De Bruyne: favorito Bernardo Silva. Uno tra Julian Alvarez e Grealish completerà il tridente d'attacco con Mahrez e Haaland. Prima convocazione in Champions League per Maximo Perrone, talento argentino classe 2003 acquistato dal City lo scorso gennaio.

MANCHESTER CITY (4-3-3) la probabile formazione: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Aké; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All.: Guardiola