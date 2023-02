Qualche dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro contro il Porto. In attacco, insieme a Lautaro Martinez, Dzeko favorito su Lukaku. Ballottaggio anche in mezzo al campo, con Calhanoglu in vantaggio su Brozovic per il ruolo di regista con Barella e Mkhitaryan mezzali. In difesa si rivede Skrinar dal 1', tra i pali riecco Onana. Conceiçao si affida alla coppia Pepê-Taremi in attacco

CHI C'ERA NELL'ULTIMO INTER-PORTO