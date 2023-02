Il Milan si rituffa nella Champions e nell'andata degli ottavi cerca un risultato positivo a San Siro contro il Tottenham per giocarsi la possibilità di qualificazione ai quarti. Pioli sceglie la difesa a tre ma deve rinunciare a Tomori, che non va nemmeno in panchina: Kjaer al suo posto. In avanti Brahim Diaz alle spalle di Leao e Giroud. Conte in emergenza punta tutto su Kane, con lui Son e Kulusevski. Diretta su Sky Sport Uno e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

PSG-BAYERN LIVE