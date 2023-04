I dubbi di Spalletti

A poco più di un'ora e mezza dal fischio d'inizio, Spalletti non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione, e in particolare sull'attacco. Con Osimhen assente (proverà ad esserci al ritorno) e Simeone out, Raspadori è l'unico attaccante di ruolo a disposizione, ma non ha i 90' nelle gambe: "E' da valutare", aveva detto in conferenza. Dubbio reale o pretattica? Nel caso sarebbe pronto Elmas, per un Napoli con il "falso nueve"