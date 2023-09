La Lazio vuole iniziare il suo cammino in Champions League con un risultato positivo. Sulla strada della squadra di Sarri, l'Atletico Madrid. Ancora panchina per Guendouzi: gioca Kamada. In campo anche Vecino dal 1' e non Cataldi. Nell'Atletico, Witsel sulla linea dei difensori. Morata-Griezmann in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 252 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

CHAMPIONS LIVE, LA DIRETTA GOL