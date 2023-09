Inizia con un pareggio il girone E della Champions della Lazio. All'Olimpico, al gol dell'Atletico Madrid a firma Pablo Barrios alla mezz'ora, ha risposto al 95' Provedel: il portiere, salito in area in occasione dell'ultima azione offensiva dei suoi, ha battuto di testa il collega di reparto Oblak. Nell'altro match del gruppo, vittoria casalinga del Feyenoord sul Celtic. I voti ai giocatori scesi in campo a cura di Andrea Marinozzi

