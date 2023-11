Il Milan sfida il Psg a San Siro. Pioli ritrova Loftus-Cheek in mezzo al campo e Pulisic in attacco, schierato nel tridente con Giroud e Leao. In difesa torna Theo che sfida il fratello Lucas e Donnarumma, l'ex più atteso (accolto dai fischi di San Siro). Skriniar trova subito l'1-0 ma immediato arriva il pari in rovesciata di Leao. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

