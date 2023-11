Gigio Donnarumma è tornato a San Siro per la prima volta da avversario (vi era tornato solo con la maglia della Nazionale, quando venne comunque contestato) dopo l'addio del 2021 e i tifosi rossoneri hanno accolto il grande ex di Milan-Psg con una pioggia di fischi al suo ingresso in campo per il riscaldamento e un'altra pioggia, questa volta di banconote finte con disegnata sopra la sua immagine, prima del fischio d'inizio

MILAN-PSG LIVE