Le squadre guidate da Carlo Ancelotti hanno segnato in 43 partite casalinghe consecutive in Champions League: si tratta della serie più lunga in assoluto per un tecnico nella storia della competizione. L'ultima volta in cui una compagine allenata da Carlo Ancelotti è rimasta a secco di gol in un match interno nel torneo risale alla sconfitta per 1-0 del Chelsea contro il Manchester United nei quarti di finale dell'aprile 2011.