E ora la qualificazione agli ottavi di Champions è una missione quasi impossibile. Il Milan perde in casa con il Dortmund 3-1 in una gara condizionata dagli episodi. Giroud sbaglia un rigore mentre Reus lo trasforma. Chukwueze fa 1-1 ma nella ripresa il Milan perde Thiaw per infortunio. Con Krunic in difesa arriva il 2-1 di Gittens e successivamente il 3-1 di Adeyemi. Ora il Milan è costretto a vincere a Newcastle e deve sperare che il PSG perda col Borussia già qualificato

PAGELLE