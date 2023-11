Claudio Lotito è intervenuto su Sky Sport alla vigilia del match: "L'atteggiamento sul campo degli ultimi incontri mi dà fastidio, le partite hanno aspetti non tutti prevedibili, ma voglio una squadra feroce e cattiva agonisticamente. La società crede sia nell'allenatore che nell'organico e sa, come dice il Vangelo, che una volta che si cade alla fine ci si rialza".





Sull'addio di Igli Tare: "Non l'ho allontanato io e siamo in ottimi rapporti, ha fatto una sua scelta personale. Per il resto, tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile. Ogni situazione è legata a fattori contingenti del momento".





Sulle scelte di Sarri: "Non sono mai intervenuto, gli ho detto di far scendere in campo solo chi sta bene, lui poi si assume tutte le responsabilità. Il nostro sostegno non è mai mancato, né a lui e nemmeno alla squadra. Ho investito su di lui come tecnico e persona".