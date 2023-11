Al Napoli non basta un'ottima prova al Bernabeu: il Real di Ancelotti vince 4-2 e blinda il primo posto nel gruppo C. Gli azzurri sbloccano al 9° minuto con Simeone, ma il Real pareggia dopo 79 secondi con Rodrygo e ribalta con il 15° gol stagionale di Bellingham. Gli uomini di Mazzarri ripartono bene nel secondo tempo e trovano il 2-2 con Anguissa, poi crollano nel finale con le reti di Paz e Joselu. Agli azzurri servirà un punto all'ultima giornata per qualificarsi agli ottavi

