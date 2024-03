A Barcellona si riparte dall'1-1 dell'andata. Calzona ritrova Rrahmani in difesa. Tridente con Kvara, Osimhen e Politano. Dal 1' Mario Rui (e non Olivera) e Traoré. De Jong e Pedri non recuperano per Xavi, che sceglie in attacco Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, preferito a Joao Felix. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ARSENAL-PORTO LIVE