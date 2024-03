Gara dal pronostico tutt'altro che scontato quella che si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund tra Borussia e PSV Eindhoven. Se è vero che la formazione di Terzic avrà dalla sua il sostegno incessante dei propri tifosi, è anche vero che la squadra di Bosz ha qualità e capacità per mettere in difficoltà i padroni di casa. Inoltre il PSV è una squadra che non molla come già ampiamente dimostrato durante il match d'andata al Philips Stadion, terminato 1-1 con le reti di Malen (es di turno) e di De Jong su rigore. Il Dortmund è reduce dalla vittoria di Brema per 2-1 ell'ultimo turno di Bundesliga e staziona al quarto posto tallonato dal Lipsia. Per il PSV tutto troppo facile in Eredivisie con il primo posto a +10 sul Feyenoord secondo. Diretta su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)