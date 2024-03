Le probabili formazioni di Manchester City-Copenaghen

Il Manchester City ospita il Copenaghen nel match di ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata la squadra di Guardiola si è imposta 3-1 in Danimarca. Il match in diretta alle 21 su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Manchester City, chance per Matheus Nunes dal 1'?

Guardiola punta su Haaland con Foden-De Bruyne-Doku alle sue spalle. A centrocampo possibile spazio dal primo minuto per Matheus Nunes con Rodri o Kovacic che potrebbero partire dalla panchina. L'allenatore pensa anche all'inserimento di Julian Alvarez sulla trequarti, magari a partita in corso.

MANCHESTER CITY (4-3-3, probabile formazione): Ederson; Walker, Dias, Stones, Sergi Gomez; Rodri, Matheus Nunes; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. All.: Guardiola



Copenaghen, Cornelius al centro dell'attacco

Conferma al centro della difesa per l'ex Lazio Vavro. Al suo fianco Diks si gioca il posto con McKenna. A centrocampo torna Diogo Gonçalves. Con lui e Falk dovrebbe giocare Oscar Hojlund (fratello dell'attaccante del Manchester United), che è favorito su Mattsson. In avanti Claesson a sinistra con Elyounoussi a destra e l'ex Atalanta e Parma Cornelius in mezzo.

COPENAGHEN (4-3-3, probabile formazione): Grabara; C. Sorensen, Vavro, McKenna, Meling; Diogo Gonçalves, Falk, O. Hojlund; Elyounoussi, Cornelius, Claesson. All.: Neestrup.