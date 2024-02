Luis Enrique deve rinunciare al'infortunato Skriniar in difesa. A centrocampo Vitinha pronto a una maglia da titolare così come Barcola in attacco insieme a Mbappé e Dembelé. Problemi anche per Alguacil che deve fare i conti con le condizioni non perfette di Oyarzabal. Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD