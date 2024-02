Prima sfida in assoluto tra Paris Saint Germain e Real Sociedad in Europa. Luis Enrique schiera Beraldo in difesa e Barcola a completare il tridente con Mbappé e Dembelè. Oyarzabal non ce la fa e Alguacil si affida a Andre Silva, Kubo e Barrenetxea Diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

