Strepitosa partita della Juventus a Lipsia. La squadra di Motta perde subito Bremer e Nico Gonzalez per infortunio e va sotto due volte grazie a una prodezza e a un rigore di Sesko, intervallati dal momentaneo pari di Vlahovic. I bianconeri restano anche in 10 per un rosso a Di Gregorio al 60', ma rimontano il match con un'altra magia di Vlahovic e una perla di Conceicao. Kalulu e Perin blindano i tre punti. Pali per Koopmeiners e Openda

