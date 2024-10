Secondo pareggio a reti bianche per la squadra di Gasperini dopo quello con l'Arsenal. I padroni di casa giocano una partita coraggiosa e aggressiva, ma non vanno oltre la traversa colpita di testa da Pasalic nel primo tempo. Il croato sfiora il gol in un altro paio di circostanze, ma si scontra con Schmeichel. Il danese si salva anche su Lookman e Retegui. Nella ripresa la pressione si spegne pian piano e le sostituzioni non portano scossoni

