Seconda vittoria in questa Champions per l'Inter che si aggiudica 1-0 la sfida di Berna con lo Young Boys. Partono megliono i padroni di casa vicini al gol con Hadjam e Virginius. Bisseck spreca una buona occasione. A inizio ripresa Dumfries viene messo giù in area: Arnautovic si fa parare il rigore. Lo Young Boys ci crede e colpisce un palo con Monteiro. Il neo entrato Thuram al 93' sblocca il risultato, vince l'Inter

Successo nel recupero per l'Inter sul campo dello Young Boys, grazie alla rete di Thuram . Il francese - subentrato nel finale - è il migliore in campo insieme a Bisseck. Flop Arnautovic , che fallisce un calcio di rigore. I voti della sfida di Berna.

L'allenatore nerazzurro ha commentato così la sofferta vittoria di Berna contro lo Young Boys arrivata al 93' grazie a una rete di Thuram : "In Champions non ci sono gare facili, abbiamo avuto un grande cuore, abbiamo creato e alla fine abbiamo meritato la vittoria". Sul rigore fallito da Arnautovic : "Si sentiva responsabile, gli ho detto di stare tranquillo e di continuare a lavorare"

Ora c'è Inter-Juve, Thuram: "Mio fratello tiferà per il piccolino"

Dopo aver segnato contro lo Young Boys, Marcus Thuram si prepara a Inter-Juve (in diretta domenica 27 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Sarà una sfida a distanza con il fratello Khephren: "Sarà una bellissima partita, tutta la nostra famiglia sarà a San Siro. Per chi tiferà papà Lilian? Per la Juve, è sicuro – dice sorridendo Marcus – Ci sta, è la squadra del fratello più piccolo. E poi papà ha giocato per la Juve, lui è juventino".