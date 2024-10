Uno straordinario Perin non basta ai bianconeri, sconfitti per la prima volta in stagione dal gol al 92' dell'ex Atalanta Touré. Juve in difficoltà già nel primo tempo: palo di Demirovic con la deviazione di Perin, che salva anche su Undav. Lo stesso attaccante tedesco si vede annullare il gol (fallo di mano) e fermare dal solito Perin che pare anche il rigore di Millot, causato da Danilo espulso dopo l'intervento del Var. In pieno recupero però la decide Touré

