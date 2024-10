Si sbloccano i rossoneri in Champions grazie al 3-1 sul Bruges. Apre le marcature il gol olimpico di Pulisic e gli ospiti restano in 10 prima dell'intervallo per il rosso rifilato a Onyedika, ma non si abbattono e all'inizio del secondo tempo trovano il pari con il neo-entrato Sabbe. Fonseca azzecca i cambi, inserendo Okafor e Chukwueze, e proprio loro due confezionano gli assist per la doppietta di Reijnders. Nel finale debutto da record per Camarda

PAGELLE - CLASSIFICA