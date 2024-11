"Spero che questa sera possa essere la partita della rinascita per Morata: l'impegno non è in discussione, così come il carattere e la leadership, però bisogna vedere i numeri e dovrebbe fare ciò che non ha fatto. Ha segnato appena 2 gol. Ok che gioca da seconda punta, tutto bene, ma deve fare più gol. Lui auspica per Leao, ma succedesse per tutti e due"