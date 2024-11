Dopo le due sconfitte contro squadre inglesi (Liverpool e Aston Villa), il Bologna vuole tornare a fare punti in Champions League e affronta al Dall'Ara il Monaco. Italiano sceglie Castro dall'inizio supportato da Iling-Junior, Fabbian e Ndoye. Panchina per Minamino nei francesi. Diretta su Sky Sport 4K, Sky Sport 254 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

