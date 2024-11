Dallinga, preferito a Castro, illude il Dall'Ara al 5', ma il fuorigioco rilevato al Var strozza l'urlo in gola al pubblico bolognese. Al 12' gli ospiti colpiscono un palo con Alexsandro sugli sviluppi di calcio d'angolo. Italiano rilancia Ferguson dall'inizio e si affida alle ali Ndoye e Orsolini. Nel Lille c'è David centravanti, ma Zhegrova è solo in panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

ASTON VILLA-JUVENTUS LIVE