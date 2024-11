Liverpool-Real Madrid, le news sulla partita di Champions League

Alla vigilia della grande sfida tra i campioni in carica e i Reds, le parole di Slot e Ancelotti. “Salah è più in che out” ha detto l’allenatore olandese a proposito del futuro dell’egiziano. I Blancos hanno perso anche Vinicius infortunato: "Troppe partite, speriamo di recuperarlo per l'Atalanta -le parole di Ancelotti- "Liverpool di Slot è intenso come quello di Klopp". Liverpool-Real Madrid è in programma domani alle 21 su Sky Sport Calcio e 253 TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

“Salah è più in che out”. Parola di Arne Slot, che così nella conferenza di vigilia di di Champions Liverpool-Real Madrid ha parlato della situazione dell’attaccante. L’egiziano, domenica dopo la partita vinta con il Southampton grazie anche alla sua doppietta aveva detto: “non mi hanno offerto il rinnovo, mi sento più fuori che dentro”. Oggi è arrivata la risposta dell’allenatore olandese: “Non commenterò ovviamente le parole di Salah -ha detto Slot- ma posso dirvi solo che Mo (Salah) è più in che out. Vogliamo che resti qui per quello che ha rappresentato e per ciò che rappresenta. Non mi sembra sia distratto da nulla. Non ho visto nulla di anomalo. È perfettamente concentrato. I media ne parlano chiaramente ma se foste stati qui in allenamento avreste notato che non c’è un giocatore che parla di questa cosa. Non c’è nessuna distrazione né da parte sua né da parte degli altri giocatori”. Quindi, più sulla partita: “E’ una grande partita, il Real ha dominato il calcio negli ultimi anni ma il Liverpool è sempre stato lì a competere. Il Real Madrid sa dominare le partite, ma sa anche passare il turno quando le cose sono difficili”.

Liverpool, Chiesa parzialmente in gruppo Alla vigilia della sfida al Real Madrid, Federico Chiesa si è allenato prima individualmente, poi col resto della squadra, lavorando in particolare con Salah (nella parte aperta). “Federico non è ancora in squadra -ha detto Slot in conferenza- Si allena con noi, non per l'intera sessione, ma principalmente per una o due parti della sessione”. È tornato anche Alexander-Arnold, che non gioca dall’infortunio subito prima della sosta per le nazionali: sarà disponibile ma non dall’inizio. Non saranno del match invece Jota e Alisson. LIVERPOOL (4-3-3, la probabile formazione): Kelleher, Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch,MacAllister; Salah, Nunez, Diaz. All. Slot

Ancelotti: “Liverpool di Slot come quello di Klopp” Alla vigilia della sfida di Anfield ha parlato anche l’allenatore italiano del Real Madrid: “Un nuovo capitolo della saga, qui abbiamo sempre fatto bene. Abbiamo fiducia in uno stadio leggendario ma è una partita difficile -le parole a Sky Sport di Carlo Ancelotti- Le ultime due gare ci hanno dato buone sensazioni vediamo se verranno confermate”. Quindi, a proposito dell’infortunio di Vinicius, che salta la sfida ai Reds e rischia di non recuperare nemmeno per quella con l’Atalanta del 10 dicembre: “Ci sono troppe partite, per questa stagione non si può far niente ma il problema deve essere risolto dalle istituzioni. Vinicius speriamo recuperi prima possibile, sarà intorno alla partita con l’Atalanta”. Non è mancato un passaggio sulla forma del Liverpool, passato con successo da Klopp a Slot: “Klopp è stato una fortuna per il Liverpool, un grandissimo allenatore che ha portato questa squadra ad altissimi livelli. Il suo sostituto sta facendo benissimo perché la struttura della squadra è molto forte. Non è cambiato molto, resta una squadra aggressiva che gioca con intensità, con qualità nei giocatori, la chiave del Liverpool di Klopp -cioè l’intensità- si mantiene anche con questo nuovo allenatore”