Non basta il primo gol di Lucumì col Bologna, e il primo gol dei rossoblù in Champions, per conquistare la vittoria al Dall'Ara. La doppietta di Mukau, prime reti in carriera per lui, è decisiva. Clamoroso pasticcio Posch-Beukema prima dell'intervallo per il primo svantaggio. Nella ripresa il colombiano sfrutta la precisa punizione di Lykogiannis, ma gli ospiti giocano meglio e vanno avanti di nuovo. Skorupski evita un passivo più pesante, la reazione finale dei rossoblù non arriva

