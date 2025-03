Si chiude in parità la sfida dell'Emirates tra Arsenal e Psv dopo che la gara d'andata aveva visto i Gunners trionfare per 7-1. La squadra di Arteta ha sbloccato il punteggio anche al ritorno, con un bellissimo gol da fuori in avvio di Zinchenko. L'eterno Perisic ha riequilibrato subito l'incontro, poi è arrivato il colpo di testa di Rice a riportare avanti gli inglesi. Nella ripresa il cucchiaio vincente di Driouech ha fissato il definitivo 2-2

