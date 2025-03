Il Borussia Dortmund è la quinta squadra qualificata ai quarti di Champions. La finalista in carica vince 2-1 in rimonta in Francia dopo il pareggio casalingo di una settimana fa. La partita inizia malissimo per i gialloneri, subito sotto al 5' grazie al gol di David e soprattutto a una papera clamorosa del portiere Kobel. Nella ripresa arriva la reazione con il rigore trasformato da Emre Can e il gol di Beier tra il 54' e il 65'. I tedeschi affronteranno il Barcellona

