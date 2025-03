L'Aston Villa ritrova i quarti di Champions dopo 42 anni (dal 1983, anno dell'ultima partecipazione). Dopo la vittoria in Belgio, la pratica Bruges viene liquidata con un facile 3-0 al Villa Park. La possibile rimonta ospite sembra già impossibile al 17' per l'espulsione diretta di Sabbe. In inferiorità numerica i nerazzurri vengono piegati nella ripresa dalla doppietta del subentrante Asensio (la terza con i Villans) e dal primo gol con gli inglesi di Maatsen. Emery sfiderà la sua ex squadra, il Psg

