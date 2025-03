Un Liverpool super cinico vince la sfida del Parco dei Principi con un tiro in porta e un gol (del neo entrato Elliot all’87’) dopo aver sofferto per tutta la partita contro un Paris decisamente in palla e costantemente pericoloso con i suoi uomini migliori. Ci provano Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia (anche un gol annullato) ma Alisson è insuperabile e salva a più riprese i Reds. Nel finale il gol confezionato dai due neo entrati, Nunez (assist) ed Elliott che beffa Donnarumma in diagonale

TABELLONE - PAGELLE