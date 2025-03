Il Liverpool si impone in trasferta contro il Psg nell'andata degli ottavi, grazie a un gol di Elliott al minuto 87. Prestazione non positiva con tante insufficienze dei Reds, salvati da Alisson (migliore in campo). Nella squadra di Luis Enrique brilla Kvara, ma non basta. Tutti i voti del match di Champions League a cura di Andrea Marinozzi

PSG-LIVERPOOL 0-1, HIGHLIGHTS