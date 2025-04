Tra i difensori centrali con almeno 500 minuti in questa stagione di Champions League, la coppia del Barcellona composta da Iñigo Martínez (14.8) e Pau Cubarsí (14.6) fa parte dei primi cinque giocatori per line-breaking passes in media per 90 minuti; il difensore centrale primo in questa classifica è invece Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund (16.8), assente in questa sfida per infortunio