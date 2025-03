Dando un'occhiata alle squadre rimaste in gioco in Europa e Conference League, ce ne sono altre sei che possono aspirare alla conquista di un mini-Triplete. A partire dal Fenerbahce di Mourinho, secondo in campionato (a -4 dal Galatasaray), ancora in corsa nella coppa nazionale e che agli ottavi di Europa League sfida i Rangers. Europa League in cui c'è anche l'Olympiacos (opposto al Bodo/Glimt), capolista nel suo campionato e a un passo dalla finale di Coppa di Grecia. In Conference League, invece, l'obiettivo è ancora possibile per il Copenaghen (primo in campionato e semifinalista in coppa), Legia Varsavia (4° in campionato ma a -8 dalla vetta e semifinalista in coppa), il Borac Banja Luka (2° in Bosnia e semifinalista in coppa) e i ciprioti del Pafos (capolista in patria e semifinalista in coppa).

