L’Arsenal si qualifica per le semifinali di Champions eliminando il Real dopo un'altra vittoria (2-1 al Bernabeu). Nel primo tempo, Saka si fa parare un calcio di rigore da Courtois e l’arbitro prima concede e poi cancella un penalty a Mbappé. Nella ripresa, il Real non punge e l’Arsenal passa con Saka. Ma due minuti dopo un errore di Saliba regala il pari a Vinicius. La squadra di Ancelotti non punge più, i Gunners trovano il gol vittoria con Martinelli. In semifinale affronteranno il Psg

