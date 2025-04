L'Arsenal vince anche al Bernabeu eliminando il Real Madrid: dopo il 3-0 dell'andata a Londra il 2-1 in Spagna. Grandi prestazioni tra i Gunners per Rice e Merino, e anche per Saka nonostante il rigore sbagliato. Nel Real deludono le stelle. I voti di Federico Zancan

REAL MADRID-ARSENAL 1-2, GLI HIGHLIGHTS