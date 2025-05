Lautaro Martinez c'è e parte titolare nella formazione dell'Inter. Coppia con Thuram davanti. Pavard è out, Inzaghi schiera tutti gli altri fedelissimi dal 1'. Panchina per Lewandowski con Ferran Torres ancora titolare. Stessa formazione dell'andata per Flick col cambio obbligato a destra: Eric Garcia prende il posto di Koundé. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

RAIL CAM E NON SOLO: COME VEDERE INTER-BARCELLONA SU SKY