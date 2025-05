È il giorno di Inter-Barcellona: l'attesa LIVE

Hans Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto nella one-to-one di Sky Sport alla vigilia della semifinale contro l'Inter: "Mi piacerebbe vedere la mia squadra divertirsi, devono godersi questa partita. Non bisogna sentire la pressione ma solo divertirsi e godersi questa semifinale di Champions League. Rispetto all'andata dobbiamo adattare qualcosa anche in base ai giocatori che dobbiamo affrontare. Lewandowski? Penso che sia meglio che inizi dalla panchina ma è pronto, lo ha dimostrato anche in allenamento in questi giorni. Dopo l'infortunio non è la cosa migliore farlo partire dall'inizio. Lamine Yamal è un giocatore fantastico, un genio. Ci ha riportato in partita la settimana scorsa, ma abbiamo anche altri giocatori fantastici"