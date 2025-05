Vigilia della semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, con Simone Inzaghi che ha presentato il match su Sky Sport: "Dovremo essere bravi a fare una partita di squadra, servirà una gara da vera Inter. Pavard ieri ha fatto qualcosina in gruppo e le sensazioni erano discrete, Lautaro in questi giorni ha fatto solo palestra e oggi farà qualcosa in gruppo: poi valuteremo, dopo aver parlato con loro e con lo staff"

