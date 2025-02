Trasferta non semplice per il Milan al De Kuip contro il Feyenoord. Conceiçao lancia i fantastici quattro: in campo contemporaneamente Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez. In difesa Thiaw. Bosschaart con Ueda riferimento più avanzato insieme a Paixao e Moussa. Diretta sull'app Prime Video, disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime