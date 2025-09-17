Esplora tutte le offerte Sky
Champions LeagueGiornata 1 - mercoledì 17 settembre 2025Giornata 1 - mer 17 set
Fine
Liverpool
Robertson A. 4'Mohamed Salah 6'van Dijk V. 90' + 2'
3 - 2
Atletico Madrid
Llorente M. 45' + 3', 81'
Liverpool
Robertson A. 4'Mohamed Salah 6'van Dijk V. 90' + 2'
3 - 2 Atletico Madrid
Llorente M. 45' + 3', 81'
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: video, gol e highlights

Partita da pazzi ad Anfield, con il Liverpool che passa all'ultimo respiro contro l'Atletico Madrid. Avvio travolgente dei Reds, avanti di due gol dopo sei minuti grazie a Robertson che devia in rete una punizione di Salah e poi al mancino vincente dello stesso egiziano. La doppietta di Llorente (bellissimo il destro al volo per il 2-2) vale il pari per gli spagnoli, ma in pieno recupero il colpo di testa di Van Dijk regala la vittoria agli uomini di Slot

