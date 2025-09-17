Il big match dell'Allianz Arena premia il Bayern Monaco che vince 3-1 e inizia nel modo migliore la fase campionato della Champions League. A sbloccare il punteggio è l'autorete col ginocchio di Chalobah, poi Kane dal dischetto spiazza Sanchez e sigla il bis. Immediata arriva la bellissima rete col mancino di Palmer a riaprire i giochi per il Chelsea, ma ci pensa ancora Kane a mettere il sigillo sui tre punti

CLASSIFICA