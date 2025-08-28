Questa è la 19^ presenza dell'Ajax nel tabellone principale di Champions League (record nazionale che condivide con il PSV Eindhoven) e la prima dal 2022/23.
Dopo la finale disputata e persa lo scorso anno contro il Psg, riparte da Amsterdam l'assalto dell'Inter alla Champions League: la squadra di Chivu affronta l'Ajax. In campo dal 1' Esposito al posto di Lautaro. C'è anche Bastoni in difesa. Heitinga si affida a Weghorst come terminale offensivo. Diretta alle 21 sull'app Prime Video, disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
LE FORMAZIONI UFFICIALI
AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Edvardsen, Weghorst, Godts. All. Heitinga
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu
Ajax, le scelte di formazione
Heitinga con Weghorst terminale offensivo. Ai suoi lati Edvardsen e Godts. In campo anche l'ex di turno Klaassen, con Taylor e Regeer a centrocampo
Inter, le scelte di formazione
Lautaro non ce la fa e Chivu schiera al suo posto Pio Esposito accanto a Thuram. A centrocampo gioca Mkhitaryan e non Sucic con Barella e Calhanoglu. In difesa spazio a Bastoni
I lancieri si sono classificati 12esimi nella fase campionato di UEFA Europa League 2024/25, perdendo poi contro l'Eintracht Frankfurt agli ottavi di finale
L'Inter è alla 19^ presenza in Champions League, l'ottava consecutiva
L'Inter ha raggiunto la sua seconda finale in tre stagioni nel 2024/25, ma è stata sconfitta 5-0 dal Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera: è stata la sconfitta più ampia di sempre in finale di Coppa dei Campioni.
L'Ajax ha vinto alla prima giornata in quattro delle ultime cinque Champions League
I nerazzurri hanno vinto solo due delle ultime 13 partite della prima giornata (7 pareggi, 4 sconfitte) e nessuna da quando hanno battuto il Tottenham 2-1 in casa nel settembre 2018. Riviviamo l'emozionante sfida di San Siro.
Statistiche e curiosità
L'Ajax non ha vinto nessuna delle quattro partite di Champions League contro l'Inter (1 pareggio, 3 sconfitte); quella nerazzurra è la squadra che gli olandesi hanno affrontato più volte nella competizione tra quelle contro le quali non hanno mai vinto.
Inter imbattuta nelle 12 sfide di Champions con olandesi
L'Inter è imbattuta in tutte le 12 partite (9 vittorie, 3 pareggi) di Champions League contro squadre olandesi; tra i paesi contro cui non ha mai registrato sconfitte, contro nessuno i nerazzurri hanno disputato più incontri.
Ajax, solo tre successi nelle ultime 25 gare con italiane
Dopo aver vinto le prime tre partite di Champions League contro squadre italiane senza subire alcun gol, l'Ajax ha strappato il successo soltanto in tre delle successive 25 sfide (9 pareggi, 13 sconfitte), tenendo la porta inviolata solo in tre occasioni
Heitinga, quinta persona a disputare la Champions con l'Ajax da allenatore e giocatore
Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa sia ad avere giocato che ad allenare l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Tutte le 12 presenze dell'ex difensore con l'Ajax nella competizione sono arrivate sotto la guida di Koeman o Blind.
Inter, 20 clean sheet nell'ultimo biennio di Champions
Tra le stagioni 2022-23 e 2024-25, l'Inter ha tenuto la porta inviolata per 20 volte in Champions League: cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Tuttavia, i nerazzurri hanno subito 13 gol nelle ultime quattro partite disputate nella scorsa stagione, incassando almeno due reti a incontro
Inter, nella scorsa Champions l'undici più anziano
L'Inter ha registrato l'undici titolare più anziano in termini di età media nella scorsa Champions League (31 anni e 34 giorni): nove delle 15 formazioni schierate lo scorso anno dai nerazzurri avevano un'età media di 30 o più anni.
Inter miglior squadra per gol su cross nella scorsa Champions
Nessuna squadra ha realizzato più gol dell'Inter (7) a seguito di un cross nella scorsa Champions League; oltre un quarto delle reti segnate dai nerazzurri nel 2024-25 sono arrivate da questa situazione di gioco (27% - 7/26).
Lautaro, 39% di realizzazioni con i tiri effettuati
Lautaro Martínez ha segnato con il 39% dei suoi tiri nella scorsa Champions League (nove gol su 23 tentativi): si tratta della percentuale realizzativa più alta tra i giocatori che hanno tentato almeno 15 conclusioni nell'edizione 2024-25 del torneo.
Taylor, capocannoniere e miglior assist-man dell'Ajax nella scorsa stagione
Kenneth Taylor è stato sia il capocannoniere dell'Ajax (15) sia il miglior assistman (8) in tutte le competizioni durante la stagione 2024-25; da quando ha esordito in una grande competizione europea nel 2022-23, è anche il miglior marcatore del club in Europa (8 gol)
Akanji, 90% di passaggi completati sotto pressione nella scorsa Champions
Manuel Akanji ha completato il 90% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità nella scorsa Champions League (226/251): è la percentuale di successo più alta di qualsiasi difensore che ha tentato almeno 200 passaggi in questa particolare situazione di gioco